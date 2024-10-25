Юрист из Уфы объяснил, как окаченному «душем» из лужи пешеходу наказать водителя

С приходом осени риск быть окаченным грязевой лужей вырастает. Ситуация не просто неприятная, но может и сказаться на кошельке: химчистка и пятновыводители еще купить надо! Юрист из Уфы Тимура Якупова рассказал, можно ли привлечь водителей, которые не спешат притормозить при виде луж, грязная вода из которых может превратиться в незапланированный «душ».
По его словам, случаи преднамеренного наезда на лужу с целью обрызгивания граждан могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Тогда водителю грозит штраф или арест. Но привлечь к ответственности в таких случаях очень непросто, а также энергозатратно и требует финансовых вложений.
— Для того, чтобы привлечь к ответственности водителя, следует обратиться в полицию. В качестве доказательств могут быть использованы записи с камер видеонаблюдения, которых достаточно в городе. Но не всегда это оправдано из-за амбициозных затрат времени и сил, — сказал Якупов в беседе с изданием UfacityNews.ru.
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