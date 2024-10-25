Юрист из Уфы объяснил, как окаченному «душем» из лужи пешеходу наказать водителя

С приходом осени риск быть окаченным грязевой лужей вырастает. Ситуация не просто неприятная, но может и сказаться на кошельке: химчистка и пятновыводители еще купить надо! Юрист из Уфы Тимура Якупова рассказал, можно ли привлечь водителей, которые не спешат притормозить при виде луж, грязная вода из которых может превратиться в незапланированный «душ».