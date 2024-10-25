Дончанам начали массово приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

В Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, злоумышленники стали распространять по почтовым ящикам поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ.
Доверчивый абонент сначала оплачивает эти услуги, а потом либо приходит реальная квитанция, либо образуется долг.
Помимо этого, QR-код на поддельном бланке может содержать ссылку, при переходе по которой загружается вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг».
Отличить подделку реально. Чиновники дали несколько советов, как это можно сделать.
«Обратите внимание на содержание квитанции: может быть указан адрес, но отсутствовать данные собственника; название УК может незначительно отличаться от настоящего; могут не совпадать реквизиты; стоять оплата за непонятную услугу».
Также можно обращаться в управляющую компанию или к поставщику ресурсов.
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