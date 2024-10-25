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Дончанам начали массово приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Чиновники рассказали, как их отличить.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, злоумышленники стали распространять по почтовым ящикам поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

Доверчивый абонент сначала оплачивает эти услуги, а потом либо приходит реальная квитанция, либо образуется долг.

Помимо этого, QR-код на поддельном бланке может содержать ссылку, при переходе по которой загружается вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг».

Отличить подделку реально. Чиновники дали несколько советов, как это можно сделать.

«Обратите внимание на содержание квитанции: может быть указан адрес, но отсутствовать данные собственника; название УК может незначительно отличаться от настоящего; могут не совпадать реквизиты; стоять оплата за непонятную услугу».

пояснили в министерстве

Также можно обращаться в управляющую компанию или к поставщику ресурсов.

Ранее мы рассказали о том, как дончане добились оплаты переработки.

ЖКХ