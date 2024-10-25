Рассказываем, почему введут ограничение движения по Маяковского в Иркутске с 26 октября 2024

— С 8:00 26 октября до 17:00 27 октября и с 8:00 3 ноября до 17:00 4 ноября будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Маяковского в районе СПК «Железнодорожник», — рассказывают в пресс-службе администрации.