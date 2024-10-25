Рассказываем, почему введут ограничение движения по Маяковского в Иркутске с 26 октября 2024

Ограничение движения по Маяковского в Иркутске с 26 октября 2024 вводят из-за ремонтных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движения по Маяковского в Иркутске с 26 октября 2024
— С 8:00 26 октября до 17:00 27 октября и с 8:00 3 ноября до 17:00 4 ноября будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Маяковского в районе СПК «Железнодорожник», — рассказывают в пресс-службе администрации.
Ограничение движения по Маяковского в Иркутске с 26 октября 2024 связано с тем, что специалисты устранят аварии на кабельной сети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Зиминского района погиб на пожаре. По предварительной информации, пламя охватило жилой дом из-за короткого замыкания проводки на веранде. На месте работали 14 спасателей, шесть машин и добровольцы.