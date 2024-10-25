Маршрут № 27 закроют в Воронеже

Перевозчик прекратит обслуживание одного из самых популярных автобусных маршрутов с 1 ноября. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Маршрут в данный момент обслуживает ООО «ГПП». Нового перевозчика найти пока не удалось, поэтому на неопределенное время автобусы под номером 27 исчезнут с городских улиц.