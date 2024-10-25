Напомним, что данный общественный транспорт курсировал от остановки «17-й квартал» до Воронежского госуниверситета, а затем ехал до остановки «Перхоровича». Воронежцы негативно оценили нововведения. Ранее стало известно об изменении графиков некоторых пригородных маршрутов. Речь идет об автобусах № 366А и № 366 В, которые следуют до Новоподклетного и Новоживотинного.
Маршрут № 27 закроют в Воронеже
Перевозчик прекратит обслуживание одного из самых популярных автобусных маршрутов с 1 ноября. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Маршрут в данный момент обслуживает ООО «ГПП». Нового перевозчика найти пока не удалось, поэтому на неопределенное время автобусы под номером 27 исчезнут с городских улиц.