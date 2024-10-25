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В Самару ввезли 30 тонн опасного зараженного винограда из Узбекистана

В Самаре нашли повилику в двух партиях винограда, ввезенного из Узбекистана.

Источник: Управление Россельхознадзора

В Самару ввезли две партии опасного винограда из Узбекистана, который был заражен карантинным сорняком. Нарушение обнаружили в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.

«22−23 октября 2024 года сотрудники самарского подразделения проверили виноград, поступившей на склад временного хранения подкарантинной продукции. В партиях из Узбекистана выявлена повилика», — рассказали в пресс-службе.

Всего были досмотрены две партии винограда весом 20,3 и 9,8 тонн. Лабораторная экспертиза показала наличие карантинного сорняка — повилики. Одно семя может поразить 5−6 квадратных метров почвы.

Также повилика является переносчиком некоторых вирусных инфекций растений. В связи с этим управление выдало запрет на ввоз зараженной продукции и предписание об уничтожении или возврате груза.