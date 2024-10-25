В Самару ввезли 30 тонн опасного зараженного винограда из Узбекистана

В Самару ввезли две партии опасного винограда из Узбекистана, который был заражен карантинным сорняком. Нарушение обнаружили в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.
«22−23 октября 2024 года сотрудники самарского подразделения проверили виноград, поступившей на склад временного хранения подкарантинной продукции. В партиях из Узбекистана выявлена повилика», — рассказали в пресс-службе.
Всего были досмотрены две партии винограда весом 20,3 и 9,8 тонн. Лабораторная экспертиза показала наличие карантинного сорняка — повилики. Одно семя может поразить 5−6 квадратных метров почвы.
Также повилика является переносчиком некоторых вирусных инфекций растений. В связи с этим управление выдало запрет на ввоз зараженной продукции и предписание об уничтожении или возврате груза.