В Самару ввезли 30 тонн опасного зараженного винограда из Узбекистана

В Самару ввезли две партии опасного винограда из Узбекистана, который был заражен карантинным сорняком. Нарушение обнаружили в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.