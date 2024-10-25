Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске завершают капитальный ремонт здания ТЮЗа

Выполнен большой объем работ.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске завершается капремонт Театра юного зрителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В здании ТЮЗа частично заменили несущие конструкции, отремонтировали внутренние стены в подвальной части фундаментов, исторические купола, фасад. Фасад был очищен и восстановлен, кирпичная кладка обработана, а окна и двери обновлены. Крупные элементы исторических куполов также были отреставрированы. После ремонта здание преобразилось. Такой объем работ в иркутском ТЮЗе провели впервые.

На работы выделено 49,3 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске завершается ремонт улицы Ленинградской.

строительство