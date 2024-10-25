В Иркутске завершают капитальный ремонт здания ТЮЗа

В Иркутске завершается капремонт Театра юного зрителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В здании ТЮЗа частично заменили несущие конструкции, отремонтировали внутренние стены в подвальной части фундаментов, исторические купола, фасад. Фасад был очищен и восстановлен, кирпичная кладка обработана, а окна и двери обновлены. Крупные элементы исторических куполов также были отреставрированы. После ремонта здание преобразилось. Такой объем работ в иркутском ТЮЗе провели впервые.
На работы выделено 49,3 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске завершается ремонт улицы Ленинградской.