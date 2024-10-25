Нейрогенетика: как ДНК влияет на мозг и его старение

Ген LPA (Lipoprotein (a)). Этот ген кодирует особыи? вид липопротеина — Lp (a), которыи? участвует в транспорте холестерина и других липидов в крови. Высокии? уровень белка Lp (a) является фактором риска сердечно-сосудистых заболевании?, таких как атеросклероз и инсульт. Но недавние исследования показывают, что Lp (a) также может влиять на здоровье мозга — он может накапливаться в сосудах мозга, вызывать воспаление и окислительныи? стресс, нарушать кровоснабжение и способствовать неи? родегенерации. Поэтому контроль уровня Lp (a) в крови, а также профилактика его повышения, например, с помощью диеты, богатои? клетчаткои? и беднои? насыщенными жирами, может быть важен для профилактики возрастных когнитивных нарушении?. В настоящее время на последнеи? стадии клиническои? апробации находится миРНК терапия против его повышения (липодизиран).