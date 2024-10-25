Омский Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания в школах

Омский Роспотребнадзор провел проверку организации школьного питания в 40 образовательных учреждениях региона. В восьми школах в ведомстве выявили серьезные нарушения.
Как отметили в ведомстве, среди нарушений были:
— нарушения условия отбора и хранения суточных проб;
— нарушения условий хранения и реализации продуктов питания;
— нарушения режима мытья посуды;
— нарушения при маркировке производственного инвентаря.
Школам с выявленными нарушениями выдали семь предписаний об их устранении.
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