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Омский Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания в школах

Восемь школ из сорока не прошли проверку.

Источник: Комсомольская правда

Омский Роспотребнадзор провел проверку организации школьного питания в 40 образовательных учреждениях региона. В восьми школах в ведомстве выявили серьезные нарушения.

Как отметили в ведомстве, среди нарушений были:

— нарушения условия отбора и хранения суточных проб;

— нарушения условий хранения и реализации продуктов питания;

— нарушения режима мытья посуды;

— нарушения при маркировке производственного инвентаря.

Школам с выявленными нарушениями выдали семь предписаний об их устранении.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор предупредил омичей о мошенниках.