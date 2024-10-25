САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Государственный первичный эталон единицы числа копий последовательности ДНК создали во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии (ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге. Работы завершены, эталон принят, сообщили ТАСС во ВНИИМ.
«Россия вошла в число государств, обеспечивающих прослеживаемость измерений содержания ДНК к первичному эталону. Во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева (Росстандарт) создан первичный эталон единицы числа копий последовательности ДНК. Измерительный комплекс предназначен для воспроизведения, хранения и передачи единиц числа копий последовательности ДНК, концентрации копий последовательности ДНК и отношения числа копий последовательностей ДНК», — рассказали в институте.
Основные направления, требующие измерений содержаний ДНК, — лабораторная медицина, биотехнологии и санитарный контроль. В эталонный комплекс входит система для цифровой капельной ПЦР (цкПЦР) и оборудование для таргетного секвенирования — генетический анализатор российского производства. Генетический анализатор предназначен в первую очередь для направленного исследования последовательности нуклеотидов, определяющего первичную структуру фрагмента ДНК. Оборудование для цкПЦР предназначено для измерений концентрации копий последовательности ДНК, при этом для повышения точности измерений в состав эталона включено оборудование для измерений объема капель.
«Аттестация вторичных эталонов, разработка и производство стандартных образцов, прослеживаемых к первичному эталону, позволит метрологически обеспечить предприятия, работающие в области производства медицинских изделий для диагностики in vitro, лабораторной медицины, ветеринарии, санитарного контроля пищевой продукции и агропромышленного сырья, пищевых производств, криминалистики, экологического мониторинга, биотехнологических производств и других сферах хозяйственной деятельности», — отметил генеральный директор ВНИИМ Антон Пронин.
Отмечается, что до конца года запланирована подача заявки на регистрацию калибровочных и измерительных возможностей России. В ближайших планах ВНИИМ — участие в ключевых сличениях по измерениям содержания однонуклеотидных замен и малых инсерций и делеций в последовательности генов PIK3CA и EGFR в составе геномной ДНК. Эта измерительная возможность имеет большое значение для онкодиагностики.