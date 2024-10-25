Создан первичный эталон единицы числа копий последовательности ДНК

Отмечается, что до конца года запланирована подача заявки на регистрацию калибровочных и измерительных возможностей России. В ближайших планах ВНИИМ — участие в ключевых сличениях по измерениям содержания однонуклеотидных замен и малых инсерций и делеций в последовательности генов PIK3CA и EGFR в составе геномной ДНК. Эта измерительная возможность имеет большое значение для онкодиагностики.