В Волгоградской области отремонтировали мост через реку

Напомним, в Волгоградской области реализуется масштабная губернаторская программа по ремонту и строительству мостов и путепроводов. В настоящее время работы продолжаются на 11 сооружениях. В текущем году досрочно введен в эксплуатацию горнополянский путепровод в Советском районе Волгограда. Глава региона Андрей Бочаров регулярно выезжает на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. Накануне губернатор проинспектировал ход работ на одном из ключевых объектов международного транспортно-логистического коридора «Север — Юг».