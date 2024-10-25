В Волгоградской области отремонтировали мост через реку

Во время строительно-монтажных работ рабочие полностью обновили дорожное полотно. По данным облкомдортранса, было уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы конструкции мостового сооружения: опоры, пролетные строения, мостовое полотно, сопряжения и конусы. Также специалисты подрядной организации обустроили систему водоотведения и лестничные сходы.
Отремонтированный объект является частью подъездной дороги к населенному пункту от автотрассы Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин. Мост через реку Иловлю должен обеспечить бесперебойный и безопасный проезд к селу.
Напомним, в Волгоградской области реализуется масштабная губернаторская программа по ремонту и строительству мостов и путепроводов. В настоящее время работы продолжаются на 11 сооружениях. В текущем году досрочно введен в эксплуатацию горнополянский путепровод в Советском районе Волгограда. Глава региона Андрей Бочаров регулярно выезжает на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. Накануне губернатор проинспектировал ход работ на одном из ключевых объектов международного транспортно-логистического коридора «Север — Юг».