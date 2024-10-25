Как из новичка воспитать настоящего профессионала в энергетике

В преддверии Дня наставника ведущий инженер омской ТЭЦ-3 Мария Литвиненко рассказала о своем опыте подготовки новичков в энергетике и назвала главные навыки, обладание которыми помогает готовить профессионалов.
— Мария, как давно вы работаете в энергетике?
— В энергетике я уже больше 15 лет. Когда-то свой профессиональный путь начинала в качестве кредитного инспектора в банке. Но это было не мое. Окончательно я это поняла, когда попала в энергетику. Было приятно работать, занимаясь любимым делом.
— Помните своей первый день на ТЭЦ?
— Конечно, когда я пришла на ТЭЦ-3, мне устроили ознакомительную экскурсию в цех. Я подумала: куда я попала, здесь же вообще все очень сложно, справлюсь ли я? Сложность оборудования и процессов меня тогда подстегнули, заставили разобраться во всем как следует.
— А у вас был наставник?
— Да, на старте карьеры в энергетике у меня был наставник — заместитель начальника цеха. Он много мне дал как профессионал. Я по каждому вопросу подходила, он мне все подсказывал, вводил в курс дела. Вообще коллективы на станциях, а я работала на ТЭЦ-3 и на ТЭЦ-5, очень дружные. Ко всем можно обратиться, и все помогут. Но роль наставника трудно переоценить: он помогает в начале пути разобраться в специфике работы и оказывает моральную поддержку.
— Почему решили стать наставником?
— Потому что наставники выполняют очень нужную для компании работу, и мне приятно приносить пользу, быть востребованной. Я всегда вспоминаю свой опыт и понимаю, что новая работа, новый коллектив — это всегда сложно. Хоть ты тридцать лет отработаешь в отрасли со схожими задачами, всегда будет тяжело приходить на новое место. Я всегда ставлю себя на место новичка и стараюсь оказать ему поддержку. Многие приходят уже со знанием дела, но все равно есть нюансы, зоны роста, на которые можно обратить внимание. Если говорить о практикантах, при участии наставников они получают базовые знания об энергетике. Часто от работы наставника зависит, захочет ли практикант прийти на работу в нашу компанию по окончании вуза. Мои практиканты еще учатся, но я очень надеюсь, что энергетика станет их выбором.
— Кого наставлять тяжелее? Молодых студентов? Или взрослых, со своим опытом и багажом знаний?
— Со студентами легче, скрывать не буду. Они могут только поделиться тем, что они успели узнать о профессии, и все. В остальном они быстро схватывают и быстро обучаются. Парадоксально, но более опытные подопечные требуют большего внимания. Иногда их профессиональный бэкграунд не позволяет быстро перестроиться и начать работать по-новому. Но это не беда, если есть наставник, который помогает адаптироваться.
— Какие навыки и умения считаете самыми важными для наставника?
— В первую очередь, это багаж знаний и профессиональный опыт, чтобы было что передавать. Еще очень важно терпение. Кроме того, наставник должен уметь индивидуально подойти к каждому подопечному — у всех разный темперамент и скорость обучения. Я думаю, это три главных качества наставника. В ТГК-11 действует программа по обучению наставников, которая помогает систематизировать знания и более грамотно применять навыки на практике. До обучения я не осознавала до конца, насколько тонкая и ответственная работа у наставников. А все ради того, чтобы стажер стал перспективным сотрудником, а затем и настоящим профессионалом в энергетике.
КСТАТИ.
27 октября в России отмечается День наставника. Праздник посвящен профессионалам, которые вкладывают силы в передачу опыта и навыков начинающим работникам. С каждым годом омские компании уделяют все больше внимания подготовке персонала на рабочем месте.