Как из новичка воспитать настоящего профессионала в энергетике

— Потому что наставники выполняют очень нужную для компании работу, и мне приятно приносить пользу, быть востребованной. Я всегда вспоминаю свой опыт и понимаю, что новая работа, новый коллектив — это всегда сложно. Хоть ты тридцать лет отработаешь в отрасли со схожими задачами, всегда будет тяжело приходить на новое место. Я всегда ставлю себя на место новичка и стараюсь оказать ему поддержку. Многие приходят уже со знанием дела, но все равно есть нюансы, зоны роста, на которые можно обратить внимание. Если говорить о практикантах, при участии наставников они получают базовые знания об энергетике. Часто от работы наставника зависит, захочет ли практикант прийти на работу в нашу компанию по окончании вуза. Мои практиканты еще учатся, но я очень надеюсь, что энергетика станет их выбором.