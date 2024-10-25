50 детей-сирот из Таганрога получат новые квартиры

— Квартиры приобрели на первичном и вторичном рынках жилья. Также муниципалитет участвует в долевом строительстве домов, в том числе в Ростове-на-Дону. Двое ребят уже стали обладателями ключей от квартир. 15 человек получат жилье до конца года. Остальные — в 2025 году, после сдачи дома, — рассказала Светлана Камбулова.