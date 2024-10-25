50 детей-сирот из Таганрога получат новые квартиры

50 детей-сирот из Таганрога получат новые квадратные метры до конца 2024 года. Часть получателей смогут заселиться уже до Нового года, а остальные — в 2025 году, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
— Квартиры приобрели на первичном и вторичном рынках жилья. Также муниципалитет участвует в долевом строительстве домов, в том числе в Ростове-на-Дону. Двое ребят уже стали обладателями ключей от квартир. 15 человек получат жилье до конца года. Остальные — в 2025 году, после сдачи дома, — рассказала Светлана Камбулова.
По словам главы города, сейчас проводится процедура оформления необходимых документов. Добавим, с начала 2023 года жильем в Таганроге обеспечили 130 детей-сирот.