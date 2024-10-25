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В Новосибирск прибыли участники рекордного автопробега

В Новосибирск прибыли участники автопробега.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирск принимает участников автопробега «100 000 километров возможностей». Об этом сообщили в областном правительстве. Мероприятие поддерживает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, цель пробега очень амбициозная. Не посетить такой город просто нельзя.

Путь экспедиции начался в апреле текущего года. Точкой отправления стала ВДНХ. Команда решила вернуть рекорд и проехать на отечественном автомобиле 100 тысяч километров.

Путешественники в это время описывают и фотографируют достопримечательности. В команде известные люди: журналист, писатель, чемпионка мира по боксу, видеооператор, капитан яхты.

Уже за плечами 72 000 километров.