В Новосибирск прибыли участники рекордного автопробега

Новосибирск принимает участников автопробега «100 000 километров возможностей». Об этом сообщили в областном правительстве. Мероприятие поддерживает президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, цель пробега очень амбициозная. Не посетить такой город просто нельзя.
Путь экспедиции начался в апреле текущего года. Точкой отправления стала ВДНХ. Команда решила вернуть рекорд и проехать на отечественном автомобиле 100 тысяч километров.
Путешественники в это время описывают и фотографируют достопримечательности. В команде известные люди: журналист, писатель, чемпионка мира по боксу, видеооператор, капитан яхты.
Уже за плечами 72 000 километров.