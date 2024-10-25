Четыре новые остановки появятся в Нижнем Новгороде с 26 октября

Четыре новые остановки начнут работать в Нижнем Новгороде с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития транспортных систем (ЦРТС).
Новые остановки появятся на автобусном маршруте А-5 от площади Горького до Деловой. Остановочные пункты разместят у дома 18/4 на улице Торговой и у дома № 4 на улице Широкой. Решение об их введении принято по просьбам горожан.
Также для улучшения транспортного обслуживания «Кузнечихи» и ЖК «Город Будущего» откроются два остановочных пункта на пересечении улиц Ванеева и Рокоссовского для электробусов Э-17, автобусов А-34 и А-92. Остановки появятся рядом с домом № 10 на Рокоссовского и у дома № 231 на Ванеева.
Напомним, нижегородец перегородил дорогу автобусу утром 25 октября.