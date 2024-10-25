Четыре новые остановки появятся в Нижнем Новгороде с 26 октября

Также для улучшения транспортного обслуживания «Кузнечихи» и ЖК «Город Будущего» откроются два остановочных пункта на пересечении улиц Ванеева и Рокоссовского для электробусов Э-17, автобусов А-34 и А-92. Остановки появятся рядом с домом № 10 на Рокоссовского и у дома № 231 на Ванеева.