Театр юного зрителя почти отремонтировали в Иркутске

Так на сегодняшний день заменили несущие конструкции, утеплили и защитили стены от воздействия влаги. Помимо этого привели в порядок фасад здания и заменили деревянную балюстраду окон. В планах выполнить еще перечень работ, на полное восстановление понадобится три года.