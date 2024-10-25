Театр юного зрителя почти отремонтировали в Иркутске

В областном центре завершают капитальный ремонт здания Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, которое в регионе является объектом культурного наследия. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на работы выделили 49,3 миллиона рублей.
— Капитальный ремонт провели впервые, теперь ТЮЗ приобрел совершенно другой вид. В 2025 продолжат работы, финансирование уже выделено. Отремонтируют здание Иркутской областной филармонии, которое вплотную примыкает к театру. Приведем их к единой цветовой гамме, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Капитальный ремонт проводили впервые. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Так на сегодняшний день заменили несущие конструкции, утеплили и защитили стены от воздействия влаги. Помимо этого привели в порядок фасад здания и заменили деревянную балюстраду окон. В планах выполнить еще перечень работ, на полное восстановление понадобится три года.
На ремонт выделили 49,3 миллиона рублей. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Также известно, что продолжаются работы в Доме актера. Сейчас думают над тем, чтобы расторгнуть контракт с подрядчиком, так как он не успел сдать объект в назначенные сроки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 26 сентября в Иркутске ограничат движение по улице Маяковского.