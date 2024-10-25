О гибели узнала из статуса знакомой: Мать из Ростовской области потеряла на спецоперации двоих сыновей и их отца

Надежда Зинкова из Донецка Ростовской области говорит: иногда кажется, что она в каком-то страшном сне. Позапрошлой осенью не стало ее второго ребенка — 19-летнего Андрея. А чуть больше недели назад она узнала, что на передовой погиб и старший сын — 23-летний Александр.
Мать с трудом сдерживает слезы. Она еще не знает, как будет дальше. Но понимает, что обязана жить ради младших детей — 20-летнего Пети, восьмилетней Люды и пятилетнего Леши.
— И ради будущего внука, конечно, — произносит многодетная мама.
Надежда Зинкова — мама четырех сыновей и дочки. Фото: из семейного архива.
СЧИТАЛ СВОИМ ДОЛГОМ ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ.
Когда Андрей отправился в армию и там подписал контракт, парень не спрашивал совета ни у кого. В свои 19 лет, наверное, считал себя уже взрослым мужчиной. Скромный и добрый Андрей был уверен: его долг — защищать страну. Парень геройски погиб на поле боя.
После этой беды многодетная семья переехала в станицу Краснодарского края: купили дом, обустроили быт. Казалось бы, жизнь потихоньку налаживается. А потом Зинковы узнали, что в зону спецоперации отправился отец старших братьев — Юрий.
-Я с ним уже давно в разводе, — делится Надежда. — Младших Люду и Лешу я родила уже во втором браке. Знаю, что Юрий умер в больнице после ранения…
Надежда с Александром. Фото: из архива семьи.
СКАЗАЛ, ЧТО ЕДЕТ В ЯКУТИЮ.
Потеряв на фронте Андрея, Надежда думала, что больше судьба не заберет ее детей. Как же она тогда ошибалась… Александр тоже не стал делиться с мамой своими мыслями по поводу участия в СВО: не хотел, чтобы она раньше времени переживала.
— У него все складывалось хорошо: недавно женился, с работой ладилось. Но как-то поставил перед фактом: уезжаю на заработки в Якутию.
Вначале женщина ничего не заподозрила. Прошла неделя. Александр не звонил. Мать спросила у третьего сына Петра:
— Саша что-нибудь писал?
— Сказал, что все у него нормально, и чтобы ты не переживала.
Мужчина отправился в зону специальной военной операции вскоре после свадьбы. Фото: из архива семьи.
«МАМОЧКА, Я ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛСЯ».
И тут Надежду прошиб холодный пот: точно также говорил Андрей, когда был за ленточкой. Мать стала выяснять: куда же на самом деле отправился сын? Но жена и брат молчали.
— Тогда по GPS я отследила, по какому маршруту он ехал. Длительная остановка была в пункте подписания контрактов. Позвонила туда и узнала: мой мальчик подписал договор и отправляется за ленточку.
Кипиш — такой позывной взял Александр — как и старший брат, никогда не жаловался матери на тяготы службы. Во время редких разговоров уверял: «Мам, все нормально, не переживай». И даже когда чудом выжил, попав под вражеский обстрел, не показал виду, что ему было страшно.
По словам матери, сыну больше нравилось слушать, чем рассказывать. Боец интересовался всем, что происходит дома: оценками младшей сестренки, учебой братьев, переживал за Надежду и жену.
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА.
А за месяц до гибели позвонил и, как когда-то в детстве, сказал: «Мамочка, я очень соскучился. Приезжай ко мне». Надежда с тетей сына, невесткой и Петром быстро собрались в дорогу и тут же отправились путь.
— Там пробыли три часа. Было страшно, слышали звуки обстрелов. Сын ничего особо не рассказывал. Все обнимал то меня, то жену. Тогда же Саша узнал, что станет отцом. Как же он радовался тогда! Нежно погладил животик и сказал: «Сына назовем Андреем, в честь моего брата».
В тот же день женщины вернулись домой: провести там больше времени им просто не позволили.
— Чуть позже Саша прислал мне деньги, поручив купить коляску и кроватку. Это была его последняя просьба. И, конечно, я ее выполнила.
Мужчина отправился в зону специальной военной операции вскоре после свадьбы. Фото: из архива семьи.
СЧАСТЬЕ, ЧТО ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Надежда никогда не забудет день, когда узнала, что ее второй сын погиб.
— Я была дома. Открыла в телефоне статусы в мессенджере. И у девочки, которая дружит с Петей, увидела сообщение, что моего сына больше нет в живых.
Мать вначале даже не поняла смысл этого статуса.
— Мы ждали скорую, чтобы тебе все сказать, — прошептал сын Петр.
Надежда говорит, что семья похоронит Александра в Донецке, рядом с братом. Женщина старается крепиться.
— Мне же еще нужны будут силы, чтобы помочь невестке с внуком. Счастье, что у сына есть его продолжение.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.