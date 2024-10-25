О гибели узнала из статуса знакомой: Мать из Ростовской области потеряла на спецоперации двоих сыновей и их отца

Потеряв на фронте Андрея, Надежда думала, что больше судьба не заберет ее детей. Как же она тогда ошибалась… Александр тоже не стал делиться с мамой своими мыслями по поводу участия в СВО: не хотел, чтобы она раньше времени переживала.