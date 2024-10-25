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В Севастополе начали отапливать жилые дома

В Севастополе стартовал отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе начался отопительный сезон. На территории города запустили котельные и Севастопольскую ТЭЦ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.

«В городе запущена 141 котельная и Севастопольская ТЭЦ, теплоноситель подан в дома», — сказал Развожаев.

Губернатор поручил оперативно устранять любые неполадки. Местные жители могут обратиться в управляющую компанию или по телефонам горячих линий, которые опубликованы в Tg-канале Развожаева.

«Поручил все заявки, которые будут поступать от севастопольцев, отрабатывать максимально оперативно», — заявил губернатор.

Также заработала новая котельная на Ерошенко. Она будет подавать тепло в дома на улицах Надежды Островской, Гавена и Ефремова.

ЖКХ