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Шоу дронов пройдет в Алматы в День Республики

Шоу дронов состоится в Алматы в День Республики, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Источник: Акимат Алматы

«Сегодня, 25 октября, на площади им. Абая, перед Дворцом Республики в 21:00 начнется шоу дронов. Кроме того, еще одно шоу дронов пройдет на площади Астана в 21:30. Необходимо отметить, что других мероприятий перед КБТУ не планируется», — сообщили в акимате.

Перед стартом шоу ожидается частичное и временное перекрытие улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана с 21:20 до 22:00.

Более 500 дронов синхронно взмоют в небо и создадут визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости.

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