Шоу дронов пройдет в Алматы в День Республики

«Сегодня, 25 октября, на площади им. Абая, перед Дворцом Республики в 21:00 начнется шоу дронов. Кроме того, еще одно шоу дронов пройдет на площади Астана в 21:30. Необходимо отметить, что других мероприятий перед КБТУ не планируется», — сообщили в акимате.