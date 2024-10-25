Шоу дронов пройдет в Алматы в День Республики

«Сегодня, 25 октября, на площади им. Абая, перед Дворцом Республики в 21:00 начнется шоу дронов. Кроме того, еще одно шоу дронов пройдет на площади Астана в 21:30. Необходимо отметить, что других мероприятий перед КБТУ не планируется», — сообщили в акимате.
Перед стартом шоу ожидается частичное и временное перекрытие улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана с 21:20 до 22:00.
Более 500 дронов синхронно взмоют в небо и создадут визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости.