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Проверки ФСБ в детских садах Севастополя — новый фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия.

Источник: РИА "Новости"

«Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия», — сказан в сообщении.

Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической, выманить обманом деньги и оказать психологическое давление, заявляют в профильной комиссии.

В Крыму ранее была зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.

ФСБ