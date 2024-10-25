Проверки ФСБ в детских садах Севастополя — новый фейк

«Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия», — сказан в сообщении.