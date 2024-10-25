В России отвергли обвинения в утаивании данных об изменениях климата

«Вся научная информация о климате и мерзлоте не утаивается, а публикуется в научной печати, в открытом доступе. С одной стороны некий негативный эффект есть, но с другой стороны, нельзя сказать, что это мешает мировому климатическому сообществу лучше знать или лучше что-то делать. Эффект очень небольшой», — считает Кокорин.