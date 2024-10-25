В России отвергли обвинения в утаивании данных об изменениях климата

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские ученые публикуют свои исследования об изменении климата в Арктике и о состоянии вечной мерзлоты в научных изданиях. Научная информация о климате не утаивается, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ранее газета New York Times сообщила, что западные ученые лишены важнейших данных об изменениях климата из-за санкций против РФ. В статье отмечается, что поток информации между западными и российскими учеными упал до минимума.
«Вся научная информация о климате и мерзлоте не утаивается, а публикуется в научной печати, в открытом доступе. С одной стороны некий негативный эффект есть, но с другой стороны, нельзя сказать, что это мешает мировому климатическому сообществу лучше знать или лучше что-то делать. Эффект очень небольшой», — считает Кокорин.
По его словам, сейчас российские метеорологи стремительно развивают сеть точек наблюдения за вечной мерзлотой, проводятся исследования в Арктике, а все научные данные никак не утаиваются. Кроме того, ежегодно весной публикуется доклад о состоянии климата на территории РФ.