Готов проект бюджета Иркутской области на ближайшие три года

Сформирован проект бюджета Иркутской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом рассказали в Правительстве региона.
Основные показатели региональной казны на 2025 год запланированы в объеме: 260,6 млрд рублей — доходы и 285,9 млрд рублей — расходы. Председатель областного правительства Константин Зайцев пояснил, что бюджет сохраняет социальную направленность. Кроме того, поставлена задача в достижении национальных целей и развитии инфраструктуры.
— Особое внимание в проекте бюджета уделено поддержке семей с детьми, участников СВО, социально уязвимой категории граждан. Кроме того, более 38% от общего объема расходов регионального бюджета на 2025 год планируется направить на финансовую поддержку муниципальных образований Иркутской области, — отметил Константин Зайцев.
По данным министра финансов Приангарья Наталии Бояриновой, на социальную сферу в 2025 году будет направлено193,8 млрд рублей.
Между тем, цифры, указанные в проекте бюджета еще не окончательные: параметры будут менять в сторону увеличения после того как станут известны результаты распределения финансовой помощи регионам из федерального бюджета.
Проект бюджета будет приниматься депутатами Законодательного Собрания Иркутской области — окончательное решение должно быть принято до конца текущего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом в Совете Федерации РФ, в котором изложил предложения от нашего региона для внесения в разрабатываемую Стратегию пространственного развития России.