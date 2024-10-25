Столица Татарстана может появиться на новых купюрах номиналом в тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
Казанцев приглашают принять участие в выборе символов для новой банкноты. Она посвящена Приволжскому федеральному округу. На голосовании предложены знаковые достопримечательности.
Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется без изменений. Поэтому голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.
В 2023 году выпуск новой купюры был приостановлен из-за неоднозначной реакции общественности на выбранные изображения. Поэтому приняли решение изменить процедуру отбора. Специалисты учтут культурные и исторические ценности, узнаваемость и популярность объектов.
Напомним, в Татарстане заверили о стабильной ситуации со сливочным маслом. Его достаточно как на складах, так и на прилавках магазинов.