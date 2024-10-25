История и традиции Хэллоуина: как отмечают этот праздник, идеи костюмов и украшений

«Праздник связан с фантастическими существами и нечистой силой, которые чужды во многом русской культуре. Мы не знакомы с зомби и вампирами в той мере, в которой знакома другая [западная] сторона. Несмотря на то что у нас также колядовали, выманивая конфеты, гадали на святки, а в детских лагерях всегда вызывали пиковую даму, все это не то, по сравнению с масштабом нечисти Хэллоуина. Для нас многие моменты праздника невозможны к реализации. Мы живем в многоквартирных домах, где нет возможности украсить свой дом тыквами и паутиной и ходить по соседям, чтобы выпросить конфеты, даже колядки сейчас отходят назад в силу этих моментов. У нас нет подвалов и чердаков, на которых вся нечисть прячется, поэтому и этот момент нас сдерживает», — объяснила культуролог.