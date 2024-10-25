Отец четверых детей из поселка Усть-Ордынский героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился 21 октября 1978 года в поселке Глинки Зиминского района, чуть позже вместе с родителями переехал в Усть-Орду. Учился в средней школе № 2, а после поступил в местное ПУ-59 на специальность «повар-кондитер», однако во время учебы был призван в армию.