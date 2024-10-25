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Отец четверых детей из поселка Усть-Ордынский героически погиб в зоне СВО

Александр Москалев подписал контракт летом 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель поселка Усть-Ордынский, Александр Москалев, героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Мужчина родился 21 октября 1978 года в поселке Глинки Зиминского района, чуть позже вместе с родителями переехал в Усть-Орду. Учился в средней школе № 2, а после поступил в местное ПУ-59 на специальность «повар-кондитер», однако во время учебы был призван в армию.

— После демобилизации Александр продолжил учиться, только по профессии работать не стал, предпочел получить рабочую специальность — «евроотделочник». Долгое время работал строителем в Иркутске, — рассказывает мэр района.

Александр Москалев отправился в зону СВО, подписав контракт, летом 2024. Был в составе десантно-штурмовой бригады. Погиб 8 октября, дома его остались ждать жена и четверо детей.