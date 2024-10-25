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На казанском пляже Лебяжье появилось 60 новых лежаков

Для их создания использовали переработанные материалы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На пляже Лебяжье установили 60 новых лежаков, сообщили в дирекции парков и скверов.

При производстве уличной мебели использовали переработанные материалы и металл, что подчеркивает приверженность экоповестке.

Жителей просят быть внимательнее, потому что монтажные работы продолжаются.

Новые малые архитектурные формы появились также в Ленинском саду и в парке «Сосновая роща».

Напомним, в воскресенье, 27 октября, около экстрим-парка «УРАМ» будет работать мобильный пункт приема вторсырья. Акция продлится с 10:00 до 12:00.

Пункт приема вторсырья будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца года при поддержке проектов «Стратегия развития Казанки», «ЭкоТехнологии» и дирекции парков и скверов. В сентябре к акции присоединились 375 человек. Они сдали на переработку 1,8 тонны вторсырья.

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