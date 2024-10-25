На казанском пляже Лебяжье появилось 60 новых лежаков

Пункт приема вторсырья будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца года при поддержке проектов «Стратегия развития Казанки», «ЭкоТехнологии» и дирекции парков и скверов. В сентябре к акции присоединились 375 человек. Они сдали на переработку 1,8 тонны вторсырья.