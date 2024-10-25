Донорская суббота состоится в Ростове-на-Дону

Перед донацией всем рекомендуют позавтракать и пить больше жидкости. Лучше воздержаться от курения за час до процедуры и потом в течение часа. После сдачи крови нужно пообедать продуктами, богатыми белком. Также в этот период следует воздержаться от вождения мотоцикла и спортивных тренировок.