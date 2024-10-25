Донорская суббота состоится в Ростове-на-Дону

В субботу, 26 октября, областная станция переливания крови в Ростове-на-Дону (Ченцова, 71/63б) проведет донорскую акцию. Об этом говорится на сайте правительства региона.
— С 8:30 до 12 часов будут принимать доноров цельной крови. Посетителям нужно иметь при себе паспорт (с отметкой о регистрации в Ростовской области) и СНИЛС, — уточняют власти.
Участникам акции обещают подарить сувениры с символикой проекта «Донорство-на-Дону».
Важно: сдавать кровь могут люди, которые за три дня до посещения медкабинета, не принимали болеутоляющие, антикоагулянты и антиагреганты, а также алкоголь, жирную, острую, копченную, соленую пищу, яйца, свеклу, финики, бананы, шоколад и молоко.
Перед донацией всем рекомендуют позавтракать и пить больше жидкости. Лучше воздержаться от курения за час до процедуры и потом в течение часа. После сдачи крови нужно пообедать продуктами, богатыми белком. Также в этот период следует воздержаться от вождения мотоцикла и спортивных тренировок.