Выставка Андрея Исаенкова «В течении» откроется 26 октября в Галерее Бронштейна в Иркутске

— Я считаю, что абстрактного искусства как такового нет вообще. Из ничего не может родиться ничего — все в этом мире реально: и душа, и любовь, и ненависть, и рождение и смерть. Все, что можно отразить на холсте, существует, — говорит Андрей Исаенков. — У художника есть только три инструмента, чтобы выразить все это: линия, пятно и цвет.