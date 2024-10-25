Выставка Андрея Исаенкова «В течении» откроется 26 октября в Галерее Бронштейна в Иркутске

Цвет — это главное, что воздействует на нас. В этом уверен современный художник из Красноярска Андрей Исаенков. Проверить, так ли это, жители Иркутска теперь могут сами — в нашем городе открылась выставка сибирского творца под названием «В течении».
Что мы увидим? Масштабные полотна, яркие цвета, ломаные графические линии. Одни скажут, что в них угадываются очертания сибирских пейзажей, другие разглядят лица, третьи — увидят предметы там, где их, на первый взгляд, вроде бы нет. Словом, ассоциации у каждого точно будут свои.
Полюбоваться работами современного художника из Красноярска можно будет до 8 декабря. Любовь АРБАТСКАЯ.
Сам Андрей Исаенков условно называет свой стиль «новым реализмом».
— Я считаю, что абстрактного искусства как такового нет вообще. Из ничего не может родиться ничего — все в этом мире реально: и душа, и любовь, и ненависть, и рождение и смерть. Все, что можно отразить на холсте, существует, — говорит Андрей Исаенков. — У художника есть только три инструмента, чтобы выразить все это: линия, пятно и цвет.
У картин нет конкретных названий в привычном понимании. Любовь АРБАТСКАЯ.
Кстати, у картин нет конкретных названий в привычном понимании. И это тоже необходимо для того, чтобы каждый воспринимал картины по-своему, прислушиваясь к собственным мыслям и чувствам, а не ориентируясь на подсказки извне. Ведь так интереснее!
КОНКРЕТНО.
Выставка «В течении» пройдет в Галерее Бронштейна с 26 октября по 8 декабря 2024.
СПРАВКА «КП».
Андрей Исаенков работает в стиле минимализма и абстракции. На его счету более 10 выставок в России, участие в проектах в «Арт-Манеже» (Москва) и «Эрарте» (Санкт-Петербург). Его работы хранятся в частных галереях и коллекциях в России, Германии, Австрии, Норвегии, Великобритании, США и Канаде.