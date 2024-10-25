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В Беларуси назвали самый верующий регион

Какой регион Беларуси считается самым верующим, рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Смартпресс

«Что касается вероисповедания, то традиционно, исторически Брестская область — самая верующая. В ней насчитывается 772 религиозные общины. Больше всего там православных», — сказал Румак.

А меньше всего религиозных общин — в Минске. Но столица является самым многонациональным городом. В ней проживает 132 национальности. При этом в каждой области живут представители более 100 национальностей.

По словам Румака, православная церковь главенствует во всех регионах.

«Есть некоторые исторические особенности. Так, например, в Гродненской области вторая по численности — Римская католическая церковь, а вот в Брестской области Римская католическая церковь уступает евангелическим церквям, ареал зарождения и распространения которых исторически находится там», — сообщил чиновник.

религии