В Беларуси назвали самый верующий регион

«Что касается вероисповедания, то традиционно, исторически Брестская область — самая верующая. В ней насчитывается 772 религиозные общины. Больше всего там православных», — сказал Румак.
А меньше всего религиозных общин — в Минске. Но столица является самым многонациональным городом. В ней проживает 132 национальности. При этом в каждой области живут представители более 100 национальностей.
По словам Румака, православная церковь главенствует во всех регионах.
«Есть некоторые исторические особенности. Так, например, в Гродненской области вторая по численности — Римская католическая церковь, а вот в Брестской области Римская католическая церковь уступает евангелическим церквям, ареал зарождения и распространения которых исторически находится там», — сообщил чиновник.