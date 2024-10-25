Площадь Каштакского бора в Челябинске увеличат почти на 209 гектаров

Территория Каштакского бора в Челябинске увеличится почти на 209 гектаров и составит 2981 гектар. В границы памятника природы решено включить прилегающие участки, где расположены лыжероллерная трасса и биатлонное стрельбище. Об этом сообщил замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев на круглом столе в региональной Общественной палате, передает корреспондент chel.aif.ru.
По словам Кинева, в 2023 году было проведено комплексное экологическое обследование Каштакского бора, по результатам которого было решено увеличить его площадь. Власти региона считают, что этот шаг поможет сохранить природную целостность памятника, будет способствовать повышению его водоохранной, климаторегулирующей и средообразующей роли в поддержании экологического баланса.
Наличие искусственных сооружений на территории памятника не противоречит задачам охраны природы, поскольку строительство спортивных объектов с выделением соответствующей функциональной зоны в таких случаях допустимо.
По словам президента федерации биатлона Челябинской области Александра Бондаренко, в настоящее время трасса и стрельбище находятся в неудовлетворительном состоянии. С появлением функциональной зоны появляется возможность развития территории и реконструкции объектов, располагающихся в Каштакском бору.