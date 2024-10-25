Площадь Каштакского бора в Челябинске увеличат почти на 209 гектаров

По словам Кинева, в 2023 году было проведено комплексное экологическое обследование Каштакского бора, по результатам которого было решено увеличить его площадь. Власти региона считают, что этот шаг поможет сохранить природную целостность памятника, будет способствовать повышению его водоохранной, климаторегулирующей и средообразующей роли в поддержании экологического баланса.