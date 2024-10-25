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В Ростове запустят новый автобусный маршрут

Он свяжет микрорайон Суворовский и Центральный областной автовокзал.

Источник: Администрация города Ростова-на-Дону

С 28 октября в Ростове запускается новый автобусный маршрут, который соединит микрорайон Суворовский и Центральный областной автовокзал. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Новый автобусный маршрут № 18а обеспечит прямую транспортную связь мкр. Суворовский, мкр. Северный, пос. Чкаловский, мкр. Сельмаш с Центральным областным автовокзалом (по адресу: пр. Шолохова, 270/1) по ул. Вавилова, ул. Особенная, пр. Королева, ул. Вятская, ул. Менжинского, пр. Сельмаш, пр. Шолохова. Обслуживать маршрут будет ООО «Южная транспортная компания» новыми автобусами большого класса, закупленными в 2024 году, — сообщает пресс-служба администрации города.

В будние дни на маршрут будут выходить семь автобусов, а в выходные — шесть.