В Ростове запустят новый автобусный маршрут

С 28 октября в Ростове запускается новый автобусный маршрут, который соединит микрорайон Суворовский и Центральный областной автовокзал. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Новый автобусный маршрут № 18а обеспечит прямую транспортную связь мкр. Суворовский, мкр. Северный, пос. Чкаловский, мкр. Сельмаш с Центральным областным автовокзалом (по адресу: пр. Шолохова, 270/1) по ул. Вавилова, ул. Особенная, пр. Королева, ул. Вятская, ул. Менжинского, пр. Сельмаш, пр. Шолохова. Обслуживать маршрут будет ООО «Южная транспортная компания» новыми автобусами большого класса, закупленными в 2024 году, — сообщает пресс-служба администрации города.
В будние дни на маршрут будут выходить семь автобусов, а в выходные — шесть.