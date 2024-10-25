Фурсенко: развитие фотоники необходимо для технологического суверенитета РФ

По словам Беспалова, РНФ уже более 10 лет поддерживает исследования в области фотоники, которые проводятся силами российских ученых. В общей сложности, РНФ поддержал 200 фундаментальных и поисковых исследований в области фотоники и нанофотоники, причем в последние два года Российский научный фонд также начал выделять средства и на опытно-конструкторские и технологические работы в этой отрасли микроэлектроники. Как надеется гендиректор РНФ, самые успешные проекты найдут поддержку со стороны Минпромторга.