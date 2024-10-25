Фурсенко: развитие фотоники необходимо для технологического суверенитета РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия обладает хорошим фундаментальным заделом для развития фотонных технологий, которые выступают одной из важных составляющих для достижения технологического суверенитета и лидерства РФ. Такое мнение выразил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на прошедшем в Зеленограде совещании Российского научного фонда, посвященном развитию фотоники.
«В национальных целях развития страны определены совершенно конкретные задачи, в числе которых достижение технологического суверенитета и формирование новых рынков по нескольким критически значимым областям. Одна из наших с вами задач — это расширение компонентной базы, а здесь без развития таких быстро развивающихся в мире направлений, как фотоника и лазерные технологии, мы не сможем двигаться дальше», — заявил Фурсенко, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечается в сообщении, эта позиция Фурсенко нашла поддержку со стороны других участников совещания, в том числе заместителя министра Министерства промышленности и торговли РФ Василия Шпака, гендиректора РНФ Владимира Беспалова, гендиректора ФПИ Максима Вакштейна, а также представителей крупных отраслевых предприятий и ведущих исследовательских коллективов.
По словам Беспалова, РНФ уже более 10 лет поддерживает исследования в области фотоники, которые проводятся силами российских ученых. В общей сложности, РНФ поддержал 200 фундаментальных и поисковых исследований в области фотоники и нанофотоники, причем в последние два года Российский научный фонд также начал выделять средства и на опытно-конструкторские и технологические работы в этой отрасли микроэлектроники. Как надеется гендиректор РНФ, самые успешные проекты найдут поддержку со стороны Минпромторга.
По словам Шпака, в России уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий по созданию и организации производства отечественных матричных фотоприемных устройств, а также прорабатываются планы по освоению крупносерийного производства различных компонентов оптико-электронных приборов, а также разрабатываются волоконные твердотельные лазеры и квантроны. Как отметил замминистра, уже в 2025 году должен заработать производственный комплекс фотонных интегральных схем.
В дополнение к этому, РНФ провел несколько конкурсов среди квалифицированных заказчиков для отбора технологических предложений в области микроэлектроники, в том числе в области фотоники, а также среди возможных исполнителей этих инициатив. После отбора предложений состоялись три конкурса по выбору исполнителей заказов, в число победителей которых вошли МГУ, МИФИ, ФТИ имени Иоффе и другие ведущие российские научные центры. Их совместная работа поможет довести разработки российских ученых до конечных потребителей, подытожил директор ФТИ имени Иоффе (Санкт-Петербург) Сергей Иванов.