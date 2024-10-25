Власти Самары прокомментировали затопление подвалов дома на ул. Ново-Садовой

Власти Самары прокомментировали затопление подвалов дома № 4 на улице Ново-Садовой, на которое пожаловались жители. О ситуации рассказали в городской администрации.
«По информации главы Октябрьского района Сергея Радько, СКС вчера перекрыли трубу, а сегодня на место зашла управляющая компания», — сообщили в пресс-службе.
По словам местных жителей, проблема не решается уже 10 дней, за это время уровень воды достиг 1-го метра. Из-за затопления подмывается фундамент здания, у жителей первых этажей высокая влажность в квартирах.
А имущество, которое хранилось в подвале, оказалось испорчено. Также жильцы дома уверяют, что насос, которым управляющая компания пробовала откачивать воду — не эффективен, в связи с чем она не уходит совсем.