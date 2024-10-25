«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности для студентов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) и «Сколтех» запустили совместную программу академической мобильности, в рамках которой уже в этом учебном году студенты смогут пройти инновационные курсы «Сколтеха» и предпринимательские курсы кафедры технологического предпринимательства «МФТИ +Сколково». Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Партнерство “Сколтеха” и МФТИ в рамках академической мобильности и запуск совместной магистратуры по технологическим инновациям и предпринимательству не только приведет к увеличению числа увлеченных студентов, но и поспособствует созданию передовых технологий и развитию технологического предпринимательства. Это укрепит экономику России в целом», — заявил профессор «Сколтеха» Дмитрий Кулиш, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, программа академической мобильности «Сколтеха» и МФТИ является образовательной инициативой двух университетов в рамках подготовки запуска совместной магистратуры по технологическим инновациям и предпринимательству с двойным дипломом, которая направлена на усиление обучения и выпуск высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей экономики.
В рамках новой программы студенты из «Сколтеха» уже были приглашены прослушать курс в МФТИ, нацеленный на проектирование, запуск и развитие венчурных предприятий, а студенты из Физтеха получили возможность принять участие в работе «Мастерской инноваций Сколтеха». В рамках этого академического обмена студенты разрабатывают приложения, связанные с мониторингом женского здоровья, а также ускоряющие проведение хирургических и косметологических операций.
«Интеграция программы академической мобильности в образовательную систему обеспечит не только развитие профессиональных навыков студентов, но и укрепление связей между образовательными учреждениями и промышленностью. Это, в свою очередь, создаст условия для формирования эффективных кросс-дисциплинарных команд и обмена передовыми знаниями, что является крайне важным в современном высококонкурентном глобальном рынке», — подытожил заведующий кафедрой технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» Владимир Сакович, чьи слова приводит пресс-служба «Сколтеха».