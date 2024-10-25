«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности для студентов

В рамках новой программы студенты из «Сколтеха» уже были приглашены прослушать курс в МФТИ, нацеленный на проектирование, запуск и развитие венчурных предприятий, а студенты из Физтеха получили возможность принять участие в работе «Мастерской инноваций Сколтеха». В рамках этого академического обмена студенты разрабатывают приложения, связанные с мониторингом женского здоровья, а также ускоряющие проведение хирургических и косметологических операций.