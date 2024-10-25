32,2 млн рублей выделили в Ростове на уборку городских лесов

32,2 млн рублей выделили на санитарное содержание городских лесов Ростова-на-Дону в 2025 и 2026 годах. Сейчас ведутся поиски подрядчика. Конкурс открыт на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Исполнителя муниципального контракта должны определить 8 ноября 2024 года.
Техническое задание предполагает периодические патрульные уборки. Требуется собирать, вывозить и утилизировать мусор. Всего расчистка требуется на 33 участках городских лесов, граничащих с улицами.
В частности, работы планируются на Шолохова, Российской, Северном объезде (Черешневая), Днепропетровской, Панфиловцев, Вятской, Левобережной, Зеленой, Орской и Каскадной, а также на ряде других территорий.