Туман накроет почти половину Беларуси 26 октября

Белгидромет вынес оранжевый уровень опасности из-за тумана в Беларуси на 26 октября, информирует pogoda.by.
Так, в субботу, 26 октября, туман накроет практически половину Беларуси. Туманно будет ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей.
В целом, в этот день погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе.
В течение суток будет облачно с прояснениями и, в основном, без осадков. Кратковременные дожди возможны только днем местами по северу Беларуси. Также в ночные и утренние часы в западных регионах ожидается слабый гололед.
Ночью температуры будут опускаться до +1 — +7 градусов, а на юго-западе местами подморозит — около 0 — −2 мороза. Днем максимальные температуры около +6 — +12 тепла.