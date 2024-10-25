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Туман накроет почти половину Беларуси 26 октября

Синоптики предупредили о тумане в Беларуси на 26 октября.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет вынес оранжевый уровень опасности из-за тумана в Беларуси на 26 октября, информирует pogoda.by.

Так, в субботу, 26 октября, туман накроет практически половину Беларуси. Туманно будет ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей.

В целом, в этот день погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе.

В течение суток будет облачно с прояснениями и, в основном, без осадков. Кратковременные дожди возможны только днем местами по северу Беларуси. Также в ночные и утренние часы в западных регионах ожидается слабый гололед.

Ночью температуры будут опускаться до +1 — +7 градусов, а на юго-западе местами подморозит — около 0 — −2 мороза. Днем максимальные температуры около +6 — +12 тепла.