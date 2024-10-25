В Перми 27 октября изменят маршруты движения всех трамваев города

В связи с ремонтными работами 27 октября изменится движение трамваев маршрутов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 11. В связи с ремонтными работами с 08:00 до 20:00 будет временно приостановлено движение трамваев на ул. Дзержинского. Их расписание в течение дня скорректируют.