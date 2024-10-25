В Перми 27 октября изменят маршруты движения всех трамваев города

О предстоящих изменениях в движении городского транспорта «Комсомолке» сообщили в городском департаменте транспорта. Они затронут все трамвайные маршруты и два автобусных маршрута.
В связи с ремонтными работами 27 октября изменится движение трамваев маршрутов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 11. В связи с ремонтными работами с 08:00 до 20:00 будет временно приостановлено движение трамваев на ул. Дзержинского. Их расписание в течение дня скорректируют.
Маршрут № 3 не будет обслуживать пассажиров. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» можно воспользоваться автобусами, следующим по пр. Парковому.
На зимний период с 27 октября временно закроют автобусный маршрут № 46 «Театр-Театр — Северное кладбище». Автобусы маршрута № 65 будут курсировать сообщением «Садовая — Березовая роща».
К прежнему режиму работы маршруты № 46 и № 65 вернут весной 2025 года.