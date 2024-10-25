Linkin Park выпустили композицию Over Each Other и клип на нее

Мелодичная композиция о сложности человеческих отношений была дополнена клипом, созданным участником Linkin Park Джо Ханом. Он же снимал команде видео на хиты Numb (2003), From the Inside (2003) и What I"ve Done (2007). По сюжету Армстронг пытается вернуть к жизни подругу, с которой они попали в автокатастрофу.