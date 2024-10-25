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Омск вышел в финал всероссийского конкурса «Молодежная столица России»

За это звание поборются пять городов.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Росмолодежи опубликован список финалистов конкурса на звание Молодежной столицы России 2025 года. Омск — в их числе. Помимо нашего города за победу поборются также Новый Уренгой, Пермь, Томск и Хабаровск.

В ходе первого отборочного этапа на звание статус Молодёжной столицы России — 2025 претендовали 17 городов.

«С 25 октября начинается специальное тревел-шоу в города-финалисты, которое продлится до 1 декабря. Все выпуски будут показаны в эфире ток-шоу “Молодёжная столица России” в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте. Молодые россияне смогут ближе познакомиться с каждым из городов-финалистов», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Победитель определится народным голосованием. Оно пройдет в декабре на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. В ходе голосования нельзя будет отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию на 1 января 2024 года.

Итоги будут подведены в конце года. Город-победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.