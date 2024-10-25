Омск вышел в финал всероссийского конкурса «Молодежная столица России»

Победитель определится народным голосованием. Оно пройдет в декабре на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. В ходе голосования нельзя будет отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию на 1 января 2024 года.