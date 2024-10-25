Более 1,5 тысячи современных остановок появилось в Москве с начала года

Одним из главных направлений развития транспортной инфраструктуры в российской столице остается повышение качества услуг, предоставляемых горожанам и гостям Москвы. С 2015 года в городе обновляют остановки. За девять лет в столице появились более 9 тысяч современных комплексов.
С начала 2024 года в Москве построили 1,5 тысячи новых остановок. Их оформление выдержано в едином стиле. Так, павильоны имеют увеличенные крыши, лайтбоксы, оснащены системами освещения и видеонаблюдения. Пассажиры могут дожидаться автобусов и электробусов на таких остановках в любую погоду.
Прочность конструкций обусловлена тем, что их изготавливают из алюминия и нержавеющей стали, а остекление делают из прочного триплекса. В случае механических повреждений такие стекла не могут разбиться на осколки. Установленные в комплексах скамейки сделаны из специального материала, не подвергающегося горению.
Кроме того, каждая остановка оснащена расписанием маршрутов городского наземного транспорта. С помощью QR-кодов можно посмотреть, когда на конкретную площадку приедет автобус или электробус нужного маршрута.