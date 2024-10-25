Более 1,5 тысячи современных остановок появилось в Москве с начала года

Прочность конструкций обусловлена тем, что их изготавливают из алюминия и нержавеющей стали, а остекление делают из прочного триплекса. В случае механических повреждений такие стекла не могут разбиться на осколки. Установленные в комплексах скамейки сделаны из специального материала, не подвергающегося горению.