Улучшила английский и личную жизнь: Ведущий из Ирака женился на ростовчанке после случайного знакомства в кафе

Ростовчане любят красивые числа. Многие стремятся к тому, чтобы они были и на номерах машин, и в номере мобильного телефона, и даже в свидетельстве о заключении брака.
А для того, чтобы в этом важном для любой семьи документе были зеркальные цифры, молодожены специально подбирают дату. На этот раз «магия двоек и четверок» — 24.10.24 — выпала на будний день. Но несмотря на это, в Кировском отделе ЗАГС донской столицы женихов и невест была уйма — там в этот день регистрировали свои отношения 47 пар!
Где сейчас невесты находят завидных женихов, а будущие мужья — жен, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали сами молодожены.
УЛУЧШИЛА СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ.
Али Абдулхасан хоть и родом из Ирака, но живет и работает в Ростове. Ему очень нравится изучать языки. И сейчас он знает четыре, включая английский. Именно он и помог ему найти свою любовь. С будущей супругой Викторией мужчина познакомился два года назад в ростовском английском клубе.
Али сделал предложение Виктории в том же кафе, где они и познакомились. Дмитрий КУТЕПОВ.
— Али был ведущим, а я пришла подтянуть навыки своего английского. А заодно улучшила и личную жизнь, — улыбается Виктория. — Началось все с того, что он делал общие фото участников. Мне же не нравится, когда меня фотографируют без разрешения. Сказала ему, что запрещаю снимать. На что получила ответ: в публичном месте он может делать любые фото.
Но именно этот диалог и положил начало общению, которое позже переросло в романтические отношения.
— У нас много общего, мы оба любим театр, а еще разговариваем на английском.
Кстати, Али решил сделать предложение своей любимой в том же кафе, где они впервые встретились. Виктория призналась, что для нее это стало неожиданностью.
— Я думала, что все произойдет в годовщину знакомства. Но любимый сработал на опережение. Может, совсем немножко я растерялась, но потом сказала: «Да».
Как рассказали супруги, дату свадьбы они выбрали не только из-за красивых чисел.
— Но и чтобы муж точно не забывал день женитьбы. Мы познакомились в октябре, а 24 декабря день рождения. Так что Али теперь четко запомнит день свадьбы — ровно за два месяца до моего Дня рождения.
ОН ПРИНЕС ЛЮБИМЫЙ КОФЕ.
Мхитар Арутюнян и Зоя Григорян познакомились в соцсети.
— Вначале я не хотела. А потом поняла, что влюбилась, — вспоминает Зоя.
Зою впечатлило, что Мхитар запомнил ее любимый кофе. Дмитрий КУТЕПОВ.
Но общение на тот момент было только в «онлайне». Потом Мхитар решил удивить девушку, принеся ей на работу любимый кофе — латте с малиновым сиропом.
— Мне было приятно, что он запомнил. Забота же состоит из мелочей.
Спустя год встреч Мхитар решил, что пора делать предложение. И под видом фотосессии привез Зою на левый берег Дона.
— Быстро сбегал за букетом в машину, а после предложил стать его супругой. Я этого вообще не ожидала!
Мхитар и Зоя считают, что главным в семье должен быть мужчина. Дату свадьбы молодожены выбрали не случайно — слишком уж она красивая, а значит должна принести в их семью счастье. Но родственник жениха, в шутку подметил, что в будний день можно еще и сэкономить на ценах в ресторане и фотографе. Супруги хоть об этом раньше и не думали, но как один из плюсов оценили.
«МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НУЖЕН».
Дмитрий и Елизавета Лаченковы познакомились четыре года назад. Тогда молодой парень приехал из Новочеркасска в Ростов.
Елизавета с первого взгляда поняла, что Дмитрий — тот самый. Дмитрий КУТЕПОВ.
— Он приехал с друзьями к моей сестре. Я открываю дверь, а первым стоит Дима. Увидев его, подумала: "Вот он, наверное, мой идеал. Высокий, красивый. Любовь с первого взгляда, — рассказывает Елизавета.
Дмитрий же, вспоминая тот день, тоже сразу обратил внимание на Елизавету. Для того, чтобы сделать предложение любимой тоже выбрал левый берег Дона.
— Мы были компанией. Там часто гуляем. Я вообще не подозревала, что там все и произойдет.
Увидев Дмитрия на колене с букетом и кольцом, на глаза навернулись слезы счастья. И она, конечно же, согласилась.
День свадьбы они решили приурочить к годовщине знакомства.
— Мы все решения принимаем вместе. Но женщина все равно должна больше прислушиваться к своему мужчине, к своей опоре.
СЫН КОЛЛЕГИ СТАЛ МУЖЕМ.
Ярослав и Юлия Суходольские познакомились восемь лет назад.
— На мой День рождения моя тетя забронировала пятиместную кабинку в гольф-клубе. Но так вышло, что два места пропадали. И я решила позвать свою коллегу и ее сына, — делится Юлия.
Ярослав и Юлия поженились через восемь лет после знакомства. Дмитрий КУТЕПОВ.
И получилось так, что гости стали родственниками. Молодые люди друг другу очень понравились и начали общаться, а потом и встречаться. С женитьбой ростовчане решили не спешить: вначале Юлия, как и планировали, отучилась на медика, а потом уже — и свадьбу сыграли.
Ярослав решил сделать предложение в их любимом ресторане. Супруги выбрали день свадьбы не только из-за красивых чисел.
— Я не люблю, когда жарко. А сегодня замечательный день и замечательная погода. Вроде тепло, но не жарко. Самое то!
А чтобы брак был крепким, считают супруги, не надо, чтобы в семье кто-то был главнее — надо договариваться и учитывать интересы друг друга.