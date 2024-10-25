Улучшила английский и личную жизнь: Ведущий из Ирака женился на ростовчанке после случайного знакомства в кафе

Мхитар и Зоя считают, что главным в семье должен быть мужчина. Дату свадьбы молодожены выбрали не случайно — слишком уж она красивая, а значит должна принести в их семью счастье. Но родственник жениха, в шутку подметил, что в будний день можно еще и сэкономить на ценах в ресторане и фотографе. Супруги хоть об этом раньше и не думали, но как один из плюсов оценили.