Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года: праздничные и выходные дни, как рассчитать выплаты

Трудовой кодекс Российской Федерации оставляет за работником право взять отпуск в любое время года, но согласовав его с графиком, который составил работодатель. Стоимость выплачиваемых сотруднику отпускных зависит от количества рабочих дней в том месяце, в котором работник собирается отдохнуть. С этой точки зрения отправиться на отдых в июле, августе или октябре 2024 года было бы выгоднее, чем выбрать отпуск в ноябре. Но поскольку в этом месяце из-за переноса выходных остается 21 рабочий день, существенных отличий в отпускных выплатах не будет.