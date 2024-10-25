Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года: праздничные и выходные дни, как рассчитать выплаты

Многие россияне рассматривают возможность взять отпуск этой осенью. Чтобы понять, выгодно ли сейчас планировать отдых, нужно изучить производственный календарь на ноябрь 2024 года. Рассказываем, сколько выходных в наступающем месяце и как правильно выбрать даты для удачного отпуска.
Официальные праздничные и выходные дни по производственному календарю
В ноябре 2024 года 21 рабочий и девять выходных дней. Граждане, трудящиеся по традиционному пятидневному графику, смогут отдохнуть в субботы 9, 16, 23, 30 ноября и воскресенья 3, 10, 17 и 24 ноября.
Кроме того, выходным для россиян станет понедельник 4 ноября — День народного единства. В то же время придется потрудиться в предшествующую ему субботу, поэтому рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября окажется шестидневной.
Хорошая новость в том, что суббота 2 ноября считается предпраздничным днем. По закону в таких случаях рабочий день сокращается на один час.
Напомним, что производственный календарь не распространяется на сотрудников с ненормированным или плавающим графиком, а также на работающих по сменам. У граждан данных категорий отпуска рассчитываются в соответствии с их собственным рабочим расписанием.
Отдельно отметим, что 7 ноября также не будет выходным.
Стоит ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Трудовой кодекс Российской Федерации оставляет за работником право взять отпуск в любое время года, но согласовав его с графиком, который составил работодатель. Стоимость выплачиваемых сотруднику отпускных зависит от количества рабочих дней в том месяце, в котором работник собирается отдохнуть. С этой точки зрения отправиться на отдых в июле, августе или октябре 2024 года было бы выгоднее, чем выбрать отпуск в ноябре. Но поскольку в этом месяце из-за переноса выходных остается 21 рабочий день, существенных отличий в отпускных выплатах не будет.
В России отпускные выплаты рассчитываются по формуле: среднедневный заработок x продолжительность отпуска в календарных днях. Если работник со среднедневным заработком в 3000 рублей уйдет в отпуск на две недели с 5 ноября 2024 года, то он получит отпускные в размере 33 тысяч рублей за 11 рабочих дней.
В случае месячного отпуска с 5 ноября по 5 декабря 2024 года этот же работник получит деньги за 22 рабочих дня, то есть уже 66 тысяч рублей.
Как рассчитать отпуск в ноябре 2024 года
Собирающихся отдохнуть от работы осенью интересует вопрос, как рассчитать отпуск в ноябре 2024 года. Лучше всего присоединить отпуск к праздничной дате, продлив таким образом время отдыха на один или несколько дней.
Например, если уйти в отпуск со вторника 5 ноября, то к отдыху прибавятся еще два дополнительных свободных дня — 3 и 4 ноября. Еще один неплохой вариант — взять семидневный отпуск в последнюю неделю октября. В таком случае можно избежать шестидневной рабочей недели, а вернуться из в офис придется уже во вторник.
Праздничный день 4 ноября, выходные дни 9, 10, 16 и 17 ноября оплачиваться не будут. Но сокращенный рабочий день в субботу 2 ноября оплачивается в полном объеме. Хотя сотрудники организаций проведут в этот день на рабочем месте на один час меньше, чем обычно, в заработной плате они ничего не потеряют и получат те же деньги, что и всегда.
Когда в 2024 году выгодно брать отпуск
Наиболее удачные для отпусков месяцы — те, в которых меньше выходных и праздничных дней. В таблице ниже рассчитали, в каких оставшихся месяцах 2024 года больше рабочих дней, за которые предусмотрена выплата.
|Месяц
|Период отпуска
|Количество рабочих / выходных дней
|Ноябрь
|1 ноября — 30 ноября
|21/9
|Декабрь
|1 декабря — 31 декабря
|20/10
Таким образом, чуть выгоднее брать отпуск именно в ноябре. Отметим, что в декабре выходной с субботы 28 числа также перенесут на понедельник 30, за счет чего россияне смогут отдохнуть подольше непосредственно перед Новым годом.
Список источников:
1. Статья 112 «Нерабочие праздничные дни». Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Российской Федерации от 10.08.2023 «О переносе выходных дней в 2024 году».
3. Статья 95 «Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней». Трудовой кодекс Российской Федерации.