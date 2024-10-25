Новое освещение появится на улице Мира в Братске

В Братске до 6 декабря 2024 года оборудуют новое освещение на улице Мира. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы проведут на участке от улицы Курчатова до Гагарина. Сейчас подрядчик закупает необходимые материалы и оборудование.