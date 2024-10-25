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Новое освещение появится на улице Мира в Братске

Работы планируют завершить до 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске до 6 декабря 2024 года оборудуют новое освещение на улице Мира. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы проведут на участке от улицы Курчатова до Гагарина. Сейчас подрядчик закупает необходимые материалы и оборудование.

— На улице Мира проводится целый комплекс работ по обновлению. Уже почти полностью отремонтировали дорогу, летом привели в порядок сети водоснабжения и напорного канализационного коллектора, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Новая сеть наружного освещения будет состоять из 22 опор и 23 светильников. Пока ведутся работы, то есть с 28 октября по 11 ноября, ограничат движение автомобилей. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре почти завершили капитальный ремонт Театра юного зрителя.