Новый автобусный маршрут соединит Суворовский и Центральный автовокзал в Ростове

С 28 октября 2024 года в Ростове-на-Дону запустят новый автобусный маршрут, который соединит Суворовский микрорайон и Центральный областной автовокзал. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Маршрут № 18 будет проходить через Северный, Чкаловский и Сельмаш по улицам Вавилова, Особенной, Королева, Вятской, Менжинского, а также по проспектам Сельмаш и Шолохова.
Будут использоваться новые машины большого класса: семь единиц в будние дни, шесть единиц по выходным. Речь идет о низкопольном транспорте, оборудованном площадками для инвалидов, пандусами, автоинформаторами, электронными табло и кондиционерами. Перевозчик — «Южная транспортная компания».