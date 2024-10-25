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Новый автобусный маршрут соединит Суворовский и Центральный автовокзал в Ростове

Новый маршрут свяжет Суворовский и Центральный автовокзал в Ростове с 28 октября.

Источник: Комсомольская правда

С 28 октября 2024 года в Ростове-на-Дону запустят новый автобусный маршрут, который соединит Суворовский микрорайон и Центральный областной автовокзал. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Маршрут № 18 будет проходить через Северный, Чкаловский и Сельмаш по улицам Вавилова, Особенной, Королева, Вятской, Менжинского, а также по проспектам Сельмаш и Шолохова.

Будут использоваться новые машины большого класса: семь единиц в будние дни, шесть единиц по выходным. Речь идет о низкопольном транспорте, оборудованном площадками для инвалидов, пандусами, автоинформаторами, электронными табло и кондиционерами. Перевозчик — «Южная транспортная компания».