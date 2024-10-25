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«Получилось достойно»: в Уфе подошло к концу благоустройство участка пешеходной зоны проспекта Октября

В Уфе завершили благоустройство тротуара на участке проспекта Октября.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе подошло к концу благоустройство участка пешеходной зоны проспекта Октября. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В своей публикации мэр заявил, что на некоторых участках проспекта пешеходная зона организована хаотично и пересекается с парковкой. Кроме того, по его мнению, здесь нет комфортных условий для передвижения. Поэтом власти города поставили перед собой задачу постепенно перейти на тротуарную плитку на всем проспекте, а также организовать единую сеть велодорожек.

В этом году был обновлен участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. Мавлиев отметил, что получилось достойно.

— Где возможно, высаживаем липы, «возвращаем» их на историческую локацию. Проработаем также вопрос дополнительного озеленения в вазонах и установки малых архитектурных форм, — заявил градоначальник.

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