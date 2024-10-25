«Получилось достойно»: в Уфе подошло к концу благоустройство участка пешеходной зоны проспекта Октября

В своей публикации мэр заявил, что на некоторых участках проспекта пешеходная зона организована хаотично и пересекается с парковкой. Кроме того, по его мнению, здесь нет комфортных условий для передвижения. Поэтом власти города поставили перед собой задачу постепенно перейти на тротуарную плитку на всем проспекте, а также организовать единую сеть велодорожек.