В Татарстане повысили штрафы за нарушение правил уличной торговли

Так, за работу в неустановленных местах нарушитель в первый раз получит предупреждение или административный штраф. Для граждан он составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Для сравнения: в настоящее время суммы составляют 1−3 тысячи, 5−10 тысяч и 25−50 тысяч рублей соответственно.