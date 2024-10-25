Грейпфрут: полезные свойства и противопоказания, как и в каких блюдах его использовать

Грейпфрут — один из самых полезных фруктов. Благодаря высокому содержанию витамина С он помогает защититься от простуд и сохранить молодость кожи. Врачи советуют обратить внимание на грейпфрут, если вы следите за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Однако есть и нюансы: в некоторых случаях этот фрукт может нанести вред организму. Кому грейпфрут можно и нужно есть, в каких случаях от него следует воздержаться и можно ли запивать грейпфрутовым соком лекарства — в материале «Газеты.Ru».