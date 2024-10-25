Грейпфрут: полезные свойства и противопоказания, как и в каких блюдах его использовать

Грейпфрут — один из самых полезных фруктов. Благодаря высокому содержанию витамина С он помогает защититься от простуд и сохранить молодость кожи. Врачи советуют обратить внимание на грейпфрут, если вы следите за весом, уровнем сахара и холестерина в крови. Однако есть и нюансы: в некоторых случаях этот фрукт может нанести вред организму. Кому грейпфрут можно и нужно есть, в каких случаях от него следует воздержаться и можно ли запивать грейпфрутовым соком лекарства — в материале «Газеты.Ru».
Что за фрукт — грейпфрут.
Грейпфрут — это природный гибрид апельсина и помело. Эта субтропическая культура сочетает полезные свойства обоих фруктов.
Впервые мир узнал о грейпфруте в 1750 году от валлийского ботаника-священника Гриффитса Хьюджеса. А свое современное название фрукт получил в 1814 году на Ямайке. Так назвали его местные торговцы. Дословно грейпфрут переводится как виноградный фрукт: grape («виноград») и fruit («фрукт»).
В конце XIX века эту культуру начали выращивать в промышленных масштабах в США, Бразилии, странах Карибского бассейна, Израиле и ЮАР. В XX веке грейпфрут занял ведущее место на мировом фруктовом рынке. Сегодня этот один из самых полезных фруктов входит в топ популярных плодовых культур.
Больше всего полезных веществ содержится в горьковатой пленке грейпфрута.
Визуально плоды грейпфрута напоминают апельсины, но при этом они крупнее и, как правило, ярче. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с легкой горчинкой — этот оттенок вкуса придают фрукту тонкие пленки, разделяющие дольки.
В мире насчитывается около 20 сортов грейпфрута. Плоды на дереве зреют долго: от 9 до 12 месяцев.
Витамины и минералы в грейпфруте.
Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева рассказала «Газете.Ru», что в грейпфруте содержится много витаминов и антиоксидантов. Особенно богат этот фрукт витамином С. Всего один плод обеспечивает практически суточную потребность организма в нем.
«Благодаря высокому содержанию различных витаминов и антиоксидантов грейпфрут помогает повысить устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, ОРВИ, гриппу», — подчеркнула Шмелева.
В мякоти грейпфрута содержится множество витаминов:
* Витамин С. Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена.
Содержатся в грейпфруте и полезные минералы:
* Калий. Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца.
Полезные свойства грейпфрута.
Употребление грейпфрута поможет укрепить здоровье как женщин, так и мужчин. Его главные свойства:
* Полезен для кожи. Как отметила Шмелева, грейпфрут помогает замедлить процессы старения, избавляет мужчин и женщин от дерматологических проблем. В частности, врач рекомендует включить этот фрукт в рацион людям, страдающим от акне. Антиоксидант ликопин, входящий в состав грейпфрута, помогает нормализовать гормональный фон и устранить проблему.
Калорийность грейпфрута.
Достаточно много любителей грейпфрута среди тех, кто следит за своим питанием и фигурой. И они делают правильный выбор — этот фрукт относится к низкокалорийным.
Также в грейпфруте содержатся:
* 0,7 г белка;
Терапевт Яна Шмелева рекомендует есть грейпфрут после обеда в количестве нескольких долек.
Чем может быть вреден грейпфрут.
Помимо полезных свойств, у грейпфрута есть серьезные противопоказания:
* Болезни ЖКТ. Врачи не рекомендуют употреблять грейпфрут людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, гастритами, язвами, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и другими проблемами с желудком.
«Грейпфрут способен блокировать фермент, который помогает организму расщеплять химические вещества. В результате снижается эффективность лекарств и повышается риск возникновения побочных действий. Поэтому запивать лекарства грейпфрутовым соком точно не стоит. Обязательно уточните у лечащего врача, сочетается ли этот фрукт с препаратами, которые вы принимаете», — предупредила Яна Шмелева.
Как выбрать грейпфрут.
Выбирая грейпфрут, важно придерживаться определенных правил:
* Цвет. Обращайте внимание на цвет кожуры: яркий оттенок говорит о том, что плод содержит много бета-каротина.
Лучше всего хранить грейпфрут в холодильнике — не более 10 дней. При комнатной температуре срок хранения сокращается до 4 суток.
В каких блюдах можно использовать грейпфрут.
Грейпфрут отлично сочетается с овощными салатами. Например, вкусный и беспроигрышный вариант — сочетание зеленого салата, креветок, авокадо и грейпфрута. Нарежьте ингредиенты и заправьте оливковым маслом.
«Дружит» грейпфрут и с творогом. Попробуйте объединить этот фрукт с манго, творогом, зернами граната и обжаренными на сухой сковороде зернами тыквенных семечек. Получится вкусно!
Так как сок грейпфрута очень кислый, его можно комбинировать с соком моркови и яблока.