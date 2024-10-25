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Из Екатеринбурга запустили авиасообщение в Камбоджу

Первый рейс из Кольцово вылетит 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

С 25 октября 2024 года жители Уральской столицы смогут улететь в Камбоджу. Казахстанская авиакомпания Skat Airlines запустила рейсы из Екатеринбурга в Сиануквиль с дозаправкой в городе Таразе в Казахстане.

— Стоимость тура на двоих начинается от 154,6 тысячи рублей, — сообщает URA.RU генеральный директор One Click Travel Анара Уралова.

Общее время перелета с дозаправкой займет около девяти часов. Самолеты будут летать по этому направлению каждые десять дней до 21 марта 2025 года.

Екатеринбург стал первым городом в России, откуда запустили прямые рейсы в Камбоджу. Ранее туристы могли попасть в страну, пересекая границу с Таиландом или Вьетнамом по суше.

Напомним, что с февраля 2024 года «Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы их Екатеринбурга в Стамбул. По данному направлению самолеты летают по средам, пятницам и воскресеньям.