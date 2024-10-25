Между Узбекистаном и Танзанией запустят пассажирские и грузовые авиарейсы

Соглашение об этом подписали по итогам переговоров, прошедших на ICAN-2024 в Малайзии.
В соответствии с установленной квотой документ предусматривает пассажирские рейсы 21 раз в неделю, а грузовые — без ограничений с обеих сторон.
Танзания — абсолютно новое направление для Узбекистана. Страна привлекает туристов своими умеренными погодными условиями, островом Занзибар с прозрачными водами, саваннами, горой Килиманджаро, а также торговцами кофе, чаем, какао, цветами и тропическими фруктами.
А это, в свою очередь, является прекрасной возможностью для туристических компаний и авиакомпаний Узбекистана для развития потока транзитных туристов.
А населению Танзании Узбекистан может стать интересен, в том числе паломническим туризмом.