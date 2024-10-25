Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным», — говорится в публикации.



Причина смерти не называется.



В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий «Улицы разбитых фонарей», написал к нескольким из них сценарии.