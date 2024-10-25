«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным», — говорится в публикации.
Причина смерти не называется.
В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий «Улицы разбитых фонарей», написал к нескольким из них сценарии.
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным», — говорится в публикации.