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Потомки Пушкина посетили квартиру-музей поэта в Петербурге

Александр Пушкин и Мария-Мадлен Дурново-Пушкина приехали в Санкт-Петербург, где посетили квартиру-музей русского поэта. Об этом 25 октября сообщает телеканал 78.ru.

Потомки классика, которые проживают в Бельгии, приехали в Северную столицу 23 октября. Они рассказали, что при посещении мемориального музея-квартиры почувствовали себя как дома.

Также они побывали в Москве и передали в дар Российской государственной библиотеке фотографию, которая была сделана в 1937 году в Париже, когда там отмечалось столетие со дня гибели поэта.

Помимо этого, Александр и Мария-Мадлен поздравили победителей Международного конкурса юношеского и молодежного творчества участников стран БРИКС «Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин».

Ранее, 6 июня, корреспондент «Известий» в преддверии 225-летия Пушкина побывал в гостях у его 82-летнего праправнука. Тогда прямой потомок поэта рассказал, что во время своего визита в Россию встретил большое количество людей, которые уважают творчество русского классика и не забывают о нем.