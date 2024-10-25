Потомки Пушкина посетили квартиру-музей поэта в Петербурге

Ранее, 6 июня, корреспондент «Известий» в преддверии 225-летия Пушкина побывал в гостях у его 82-летнего праправнука. Тогда прямой потомок поэта рассказал, что во время своего визита в Россию встретил большое количество людей, которые уважают творчество русского классика и не забывают о нем.